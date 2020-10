Les Espagnols de Valence se sont imposés (65-63) jeudi soir face aux Français de LDLC ASVEL Villeurbanne dans le cadre de la première journée en Euroligue de basket. Sam Van Rossom termine la rencontre avec 4 points. Ismaël Bako n'a pas marqué.Cette première journée en Euroligue de basket mettait aux prises deux Belgian Lions. D'un côté, Sam Van Rossom, avec Valence et de l'autre, Ismaël Bako, avec LDLC ASVEL Villeurbanne. Une première rencontre qui s'est jouée au bout du suspense. Avec Sam Van Rossom dans le cinq de base espagnol, c'est Valence qui prenait les commandes de la rencontre en première mi-temps (18-17 et 37-33 à la pause). Après la mi-temps, les Français resserraient leur défense pour revenir petit à petit (50-47) et égaliser à 63-63 à 25 secondes de la fin de la rencontre sur un panier à 3 points de Paul Lacombe. Dans la foulée, Sam Van Rossom redonnait l'avance aux Espagnols sur un lay up facile avant qu'Amine Noua ne loupe le panier de la victoire pour les Français. Le meneur des Belgian Lions, Sam Van Rossom, termine la rencontre avec 4 points, 4 rebonds et 1 passe en 20 minutes. De son côté, Ismaël Bako n'a pas réussi à marquer (0/1 aux tirs) et a délivré 2 passes décisives. Jeudi prochain, Valence se déplace à Barcelone pour le compte de la deuxième journée en Euroligue de basket alors que les Français de LDLC ASVEL Villeurbanne se déplaceront en Italie, à Milan, vendredi. Au terme d'une phase en match aller-retour, les huit meilleures équipes (sur 18) seront qualifiées pour le tour final de la compétition qui se déroulera en Italie, à Bologne. (Belga)