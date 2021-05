Les Turcs d'Efes Istanbul ont remporté l'Euroligue messieurs de basket pour la première fois de leur histoire, dimanche, grâce à une victoire 81-86 (mi-temps: 36-39) sur Barcelone en finale, à Cologne.Barcelone prenait le meilleur départ et menait 22-15 à la fin du premier quart-temps. Mais Istanbul renversait la situation rentrer aux vestiaires avec une courte avance, 36-39. Les Turcs poursuivaient sur leur lancée. Ils comptaient jusqu'à 11 points d'avance et entamaient les dix dernières minutes avec un avantage de 7 points (58-65). Porté par Cory Higgins (23 points) et Kyle Kuric (18 points), Barcelone revenait à 69-69 à 5 minutes de la fin. Shane Larkin et Vasilije Micic, déjà les plus en vue pour Istanbul durant la rencontre avec un total respectivement de 21 et 25 points, permettaient alors à Istanbul de reprendre le large 76-83. Barcelone revenait à 81-84. Mais deux lancers francs de Micic mettaient définitivement Istanbul à l'abri. Battus par le CSKA Moscou en finale de la dernière édition, disputée en 2019, les Stambouliotes s'offrent un premier sacre dans la compétition. Titré en 2003 et 2010, Barcelone visait une troisième victoire finale. Plus tôt dans la journée, l'Olimpia Milan a remporté le match pour la 3e place en battant le CSKA Moscou 83 à 73. (Belga)