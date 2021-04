L'Efes Istanbul et Milan ont pris une option sur le Final Four de l'Euroligue de basketball après leur succès respectif contre le Real Madrid et le Bayern Munich lors du deuxième match des quarts de finale jeudi.Vainqueur 90-63 lors de la première manche mardi soir, l'Efes a décroché un deuxième succès dans la série en s'imposant 91-68. Vasilije Micic a terminé meilleur marqueur de la rencontre côté turc avec 23 points, bien épaulé par Shane Larkin auteur de 21 points. Istanbul n'est désormais plus qu'à une victoire d'une qualification pour le Final Four. La troisième manche est prévue mardi à Madrid. Après sa victoire sur le buzzer mardi (79-78), Milan a cette fois connu une rencontre plus tranquille avec une victoire 80-69 avec notamment 20 points de Kevin Punter. Si les Milanais s'imposent mercredi à Munich, ils seront qualifiés pour le Final Four, prévu du 28 au 30 mai à Cologne. Vendredi, les deuxièmes manches des rencontres Barcelone-Zénit Saint-Pétersbourg et CSKA Moscou-Fenerbahce sont au programme. (Belga)