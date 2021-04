Le Bayern Munich, vainqueur 85-82 de Milan, et le Zenit Saint-Pétersbourg, qui s'est joué 74-61 de Barcelone, ont réussi à arracher un cinquième match en quarts de finale de l'Euroligue de basket, vendredi.Milan, en tête 2 victoires à 1 au coup d'envoi dans ce duel, menait 40-50 à la pause et 63-71 à l'entame du dernier quart-temps, semblant filer vers le Final Four. Mais les dix dernières minutes ont tourné à l'avantage des Bavarois, victorieux 85-82 grâce notamment aux 18 points de Wade Baldwin. La belle se jouera à Milan. Le Zenit Saint-Pétersbourg a battu Barcelone 74-61 dans le match 4 et contraint ainsi les Espagnols, leaders au terme de la saison régulière, à une belle. Portés par les 22 points de Kevin Pangos, les Russes ont dominé la rencontre, menant 36-26 à la pause et 58-38 à l'entame du dernier quart. Barcelone aura l'avantage du terrain lors du match décisif. Efes Istanbul et le Real Madrid joueront également un cinquième match, à Istanbul, après la victoire 82-76 des Espagnols jeudi. Tous les matchs décisifs se joueront le mardi 4 mai. Le CSKA Moscou, vainqueur 3-0 de Fenerbahçe, reste le seul qualifié pour le Final Four, organisé à Cologne du 28 au 30 mai. (Belga)