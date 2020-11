Les Espagnols de Valence se sont imposés vendredi soir en déplacement en Turquie, au Fenerbahce Beko Istanbul (86-90) pour le compte de la 11e journée en Euroligue de basket. Le Belge Sam Van Rossom termine la rencontre avec 20 points.Décisif la semaine dernière en offrant la victoire à ses couleurs sur le buzzer face au Maccabi Tel Aviv, Sam Van Rossom a à nouveau été étincelant vendredi soir. Pourtant, les choses ne démarraient pas très bien pour les visiteurs. Ce sont en effet les Turcs qui prenaient le meilleur départ, menant rapidement 17-16 et 43-33 à la pause, grâce à leur duo Dyshawn Pierre (18 points) et Ali Muhammed (16 points). Au retour des vestiaires, les Espagnols réagissaient dans le sillage d'un excellent Sam Van Rossom. Valence grignotait son retard (64-59 à la 30e) avant de terminer en boulet de canon pour s'imposer au bout du suspense (86-90). Le meneur des Belgian Lions a une nouvelle fois été excellent, terminant meilleur marqueur de son équipe avec 20 points (6/7 à 2 points, 1/3 à 3 points et 5/5 aux lancers). Il ajoute également 5 passes, un rebond et une interception en 23 minutes. Jeudi prochain, Valence accueillera les Allemands de l'Alba Berlin pour le compte de la 12e journée en Euroligue de basket. Au classement, les Espagnols remontent provisoirement à la 3e place avec un bilan de 7 victoires pour 3 défaites. Les huit meilleures équipes, sur 18, au terme de la phase classique seront qualifiées pour les playoffs. (Belga)