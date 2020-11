Les Espagnols de Valence se sont imposés mardi soir face aux Grecs du Panathinaïkos (95-83) pour le compte de la neuvième journée en Euroligue de basket. Blessé au genou, Sam Van Rossom n'a pas pris part à cette rencontre.En première mi-temps, les deux équipes se rendaient coup pour coup sans que personne ne puisse creuser un véritable écart à la pause (22-21 et 45-41 à la mi-temps). Au retour des vestiaires, le mano a mano continuait alors que Klemen Prepelic (18 points) et Shelvin Mack (15 points) se répondaient du tac au tac (70-66 après 30 minutes). La différence s'est faite au cours des dix dernières minutes où le collectif espagnol (28 passes décisives sur l'ensemble de la rencontre) a fait mouche pour leur permettre de remporter (95-83) un cinquième succès en huit matchs dans cette édition de l'Euroligue de basket et prendre par la même occasion la cinquième place au classement. Le meneur Belge de Valence, Sam Van Rossom, n'a pas participé à cette victoire en raison d'une petite blessure au genou. Ce vendredi, les Espagnols accueilleront les Israéliens du Maccabi Tel Aviv pour le compte de la dixième journée. Pour rappel, les huit meilleures équipes (sur 18) seront qualifiées pour les playoffs de la compétition. (Belga)