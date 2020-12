Les Espagnols de Valence se sont imposés au bout du suspense jeudi soir face aux Turcs d'Efes Istanbul (76-74) lors de la 13e journée en Euroligue de basket. Sam Van Rossom termine la rencontre avec 5 points et 6 passes.Les coéquipiers de Sam Van Rossom ont eu beaucoup de mal à entrer dans la rencontre. Rapidement menés 9-19, les Espagnols réagissaient sous l'impulsion d'un excellent Mike Tobey (21 points et 8 rebonds) pour reprendre les commandes juste avant la mi-temps (40-38). Au retour des vestiaires, les visiteurs remontaient très forts sur le parquet dans le sillage de Chris Singleton (12 points) et Vasilije Micic (16 points). A la faveur d'un troisième quart à sens unique (14-22), les Turcs viraient en tête après 30 minutes (54-60). Les coéquipiers de Sam Van Rossom grignotaient ensuite leur retard pour égaliser (66-66) à cinq minutes de la fin avant que Klemen Prepelic, à quatre secondes du buzzer final, n'offre la victoire aux Espagnols (76-74). Le Belgian Lion Sam Van Rossom termine la rencontre avec 5 points (1/2 à 2 points et 1/5 à 3 points), 3 rebonds et 6 passes en 23 minutes. Mercredi prochain, les Espagnols se déplaceront en Grèce pour y affronter l'Olympiakos. Au classement, Valence s'affiche avec un bilan de 8 victoires pour 5 défaites et remonte à la 4e place. Pour rappel, les huit meilleures équipes, sur 18, au terme de la phase classique seront qualifiées pour les playoffs de la compétition. (Belga)