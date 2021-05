Les Kangoeroes Mechelen ont officialisé les arrivées de l'Américain AJ Brodeur ainsi que du Croate Luka Kotrulja, qui évoluait à Louvain cette saison. Dans le sens des départs, Marvin Clark s'est engagé avec Champagne Basket en France.Beaucoup de mouvements du côté de Malines. Éliminés de la compétition après sa double défaite face à Mons en quarts de finale des playoffs, les Malinois préparent déjà activement la saison prochaine. Après avoir enregistré les arrivées de Wen Mukubu (Limbourg United) et de l'Américain Shizz Alston Jr, il y a quelques jours, deux autres nouveaux joueurs ont été annoncés. Le premier, c'est l'Américain AJ Brodeur. Actif du côté de Stjarnan en Islande, l'Américain (2m06 et 24 ans) tournait à 13.1 points, 7.6 rebonds et 1.9 passe par match. Il a également évolué en Allemagne, à Syntainics MBC, où il tournait à 6.5 points, 3.9 rebonds et 1.8 passe par match en dix rencontres. L'autre recrue malinoise, c'est le Croate de Louvain, Luka Kotrulja (23 ans et 1m91). Cette saison, il tournait à 9.7 points, 3.1 rebonds et 1.8 passe par match en 28 minutes. Au rayon des départs, l'Américain Marvin Clark s'est récemment engagé avec les Français de Champagne Basket où il terminera la saison. On ajoutera également que Terry Deroover s'est déjà engagé avec le Brussels en vue de la saison prochaine alors que Kristof Michiels (l'actuel assistant-coach de Limbourg United) remplacera Paul Vervaeck sur le banc malinois. (Belga)