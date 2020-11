Les Giants d'Anvers se sont imposés vendredi soir au Phoenix Brussels (86-91) pour le compte de la première journée du groupe A en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket.Après huit mois d'arrêt, le championnat belge de basket a fait son retour officiel à la compétition. Dans cette première, ce sont les Anversois qui rapidement prenaient les commandes de la rencontre (11-18) mais le Brussels réagissait au second acte sous l'impulsion de Louis Hazard (18 points au total). Devant à la pause (49-45), les Bruxellois faisaient encore jeu égal avec leurs adversaires et tout restait à faire à l'entame des dix dernières minutes (69-69). Un dernier quart qui a finalement permis aux Anversois de s'imposer (86-91) grâce à un excellent Kenneth Smith, meilleur marqueur de la rencontre avec 23 points dont 20 en deuxième mi-temps. Les Giants d'Anvers prennent donc provisoirement la tête du Groupe A en attendant la suite de cette première journée qui est prévue ce samedi avec le Clasico entre Ostende et le Spirou de Charleroi. Pour rappel, les dix équipes de l'Euromillions Basket League ont été divisées en deux groupes de cinq. Après un premier tour en match aller-retour, les dix formations se réunissent pour la deuxième phase de la compétition. Les huit meilleurs seront ensuite qualifiés pour les playoffs. (Belga)