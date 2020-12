Le Phoenix Brussels va quitter sa salle de Neder-over-Heembeek jusqu'au mois de mars et disputera ses rencontres à domicile au Palais 12 en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket.Après plusieurs mois de travail et d'efforts, un accord a été conclu entre le club de basket du Brussels, la Ville de Bruxelles et l'équipe de Brussels Expo qui permettra, jusqu'à la mi-mars, aux Bruxellois de disputer leurs rencontres à domicile dans l'enceinte du Palais 12. "C'est un privilège que de jouer dans une salle aussi spectaculaire et nous n'avons qu'une seule envie, c'est de retrouver nos supporters afin de terminer la saison tous ensemble", a commenté Nikkel Kebsi, le manager du Brussels. Au total, plus d'une dizaine de matches se joueront sur le plateau du Heysel, à commencer par celui de coupe de Belgique qui est prévu ce mardi face à Malines. "Bien entendu, toutes les rencontres se joueront à huis clos jusqu'à nouvel ordre", a conclu Nikkel Kebsi. En championnat, le Brussels s'affiche pour le moment avec un bilan de quatre défaites en autant de rencontres. (Belga)