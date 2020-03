Les Ostendais ont trouvé le remplaçant du Jamaïcain Shevon Thompson, blessé. Il s'agit du Lituanien Mindaugas Kupsas qui évoluait à l'Hapoel Jérusalem cette saison.Le nouveau pivot ostendais culmine à 2m15 et est âgé de 28 ans. Cette saison, il tournait à 4,4 points et 2,4 rebonds de moyenne avec les Israéliens de l'Hapoel Jérusalem avec qui il participait aussi à la Ligue des Champions de basket. Une compétition dans laquelle les Ostendais sont toujours en lice avec un huitième de finale prévu contre les Espagnols de Ténérife. Par le passé, Mindaugas Kupsas a notamment évolué du côté du Zalgiris Kaunas, de Juventus Utena et du Lietkabelis. Il a paraphé un contrat jusqu'à la fin de la saison avec les Côtiers. Ostende est actuellement deuxième en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket, avec un bilan de 12 victoires pour 4 défaites mais compte un match de moins que le leader montois (12-5). (Belga)