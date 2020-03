Le Spirou de Charleroi et Pascal Angillis ont décidé de mettre un terme à leur collaboration avec effet immédiat, a annoncé jeudi le club de l'Euromillions Basket League.En octobre dernier, Pascal Angillis, le coach du Spirou de Charleroi, décidait de prendre un peu de recul pour rester au chevet de son fils, Sidy, touché par une tumeur. Dans la foulée, c'est son assistant, Sam Rotsaert, qui a assuré l'intérim le temps que la situation se régularise pour Pascal Angillis. Mais l'ancien coach ne reviendra pas sur le banc carolo. En effet, les deux parties ont décidé de se quitter d'un commun accord. "Actif depuis de nombreuses années au Spirou, Pascal a su manier différentes casquettes avec un seul objectif en tête : faire grandir le club", souligne le Spirou dans un communiqué. "Une mission réussie avec brio avec toujours la même devise: 'We Over Me' (devise lancée par Pascal). Nous tenons à remercier chaleureusement Pascal pour l'ensemble de son travail. Nous avons énormément apprécié son professionnalisme et sa chaleur humaine. Un véritable gentleman qui a su se mettre dans des positions périlleuses pour le bien du club", explique le club au travers d'un communiqué. Le Spirou explique également que "Pascal tient aussi à remercier les supporters, les joueurs, entraineurs et le staff avec qui il a eu la chance de collaborer. Il remercie aussi la flexibilité de la direction lorsqu'il a dû partir au chevet de son fils Sidy. Nous lui envoyons une nouvelle fois toutes nos forces dans ce combat." Pour rappel, la Pro Basketball Ligue a décidé d'arrêter définitivement le championnat, sacrant par la même occasion Ostende pour la 9e fois de suite. Charleroi a terminé cet exercice 2019-2020 à la 5e place avec un bilan de 9 victoires pour 8 défaites. (Belga)