Euromillions Basket League - Liège s'incline à Alost avec seulement six joueurs

Liège a bien résisté avec un effectif réduit face à Alost mais s'est incliné (84-64) samedi soir en match avancé de la 12e journée du deuxième tour en Euromillions League, le championnat belge de basket.Liège Basket a enregistré sa 16e défaite de la saison (pour une victoire), eux qui se sont présentés au Forum d'Alost avec seulement six joueurs samedi soir. Abel Baptista, Ludovic Lambermont et Milos Bojovic sont blessés alors que les jeunes Loïc Meunier, Louis Titecat et Mirza Skrelja étaient suspendus par le club pour ne pas avoir participé à un match avec l'équipe B. Malgré tout, les visiteurs ont livré une belle prestation face à une équipe alostoise privée de Tito Casero (blessé) et de Marin Maric (retenu en sélection croate). Ce sont pourtant les Okapis qui prenaient rapidement les commandes (28-17) profitant des largesses défensives des Liégeois pour rejoindre les vestiaires avec 21 points d'avance (52-31). Au retour des vestiaires, les joueurs de Sacha Massot ne baissaient pas les bras et s'il n'était plus possible pour eux de revenir dans le match, ils se sont tout de même permis de remporter ces 20 minutes (32-33). Riley Lachance termine meilleur marqueur à Alost avec 22 unités alors que dans le camp liégeois, c'est le duo Ioann Iarochevitch (18 points) et Brieuc Lemaire (17 points) qui a alimenté le marquoir. Au classement, Alost remonte à la 8e place avec un bilan de 7 victoires pour 9 défaites. Les huit meilleures équipes au terme du championnat sont qualifiés pour les playoffs. (Belga)

