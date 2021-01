Limburg United a eu besoin de cinq minutes supplémentaires pour s'imposer en déplacement à Louvain (73-75) vendredi pour le compte de la 8e journée en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket.Match renversant vendredi soir à Louvain entre deux équipes qui ne se sont presque jamais lâchées pendant 45 minutes. La première mi-temps était tout de même à l'avantage des visiteurs qui s'appuyaient sur un Maxime Depuydt au four et au moulin (17 points, 5 rebonds, 1 passe et 4 interceptions) pour mettre Limburg United aux commandes à la pause (15-20 et 28-36). Au retour des vestiaires, le duo Luka Kotrulja (22 points) et Joshua Heath (17 points et 6 passes), inversait la tendance pour réduire l'écart (48-51) et arracher la prolongation (64-64). Encore à égalité à quelques secondes de la fin du temps complémentaire (73-73), Silas Melson ponctuait la rencontre avec à un lay-up à la dernière seconde pour offrir la 2e victoire de la saison (pour 2 défaites) à Limburg United. Louvain, quant à lui, enchaîne un cinquième revers en autant de rencontres. Outre la victoire de Limburg United et celle de Malines à Charleroi (71-76) jeudi soir, cette journée de championnat en Euromillions Basket League se poursuit ce samedi avec les duels entre Alost et le Brussels, Ostende et Anvers ainsi qu'entre Mons et Liège. (Belga)