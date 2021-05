Mons s'est imposé mercredi soir en déplacement sur le parquet de Malines (70-77) en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket. Dans le même temps, Ostende n'a pas éprouvé de difficultés à Liège (58-87).Match à sens unique au Country Hall de Liège où les Liégeois ont été dominés pendant 40 minutes par une équipe ostendaise qui a récupéré ses joueurs touchés par le Covid-19. C'est d'ailleurs Jean-Marc Mwema (18 points et 8 rebonds) qui se mettait en évidence pour rapidement mettre les Côtiers aux commandes (6-16 et 25-30 à la mi-temps). Au retour des vestiaires, les visiteurs mettaient leur collectif en évidence (23 passes contre 5 pour Liège) dans un troisième quart-temps remporté 8-29. Largement devant (33-59), Ostende gérait le dernier quart-temps pour s'imposer sans problème (58-87). Dans l'autre match de la soirée, Mons a connu une soirée un peu plus compliquée même si les joueurs de Vedran Bosnic, qui a été élu coach de l'année, ont dominé la rencontre. Jabril Durham (20 points, 6 passes et 4 interceptions) permettait aux Montois de faire la course en tête à la pause (22-26 et 40-43). Sans jamais creuser de réel écart, les Hennuyers restaient aux commandes à l'entame du dernier acte (57-63) même si Trevor Thompson (12 points et 6 rebonds) tentait de maintenir les Malinois dans le match. Finalement, Mons s'impose sans trembler au Winketkaai de Malines (70-77). Au classement, Mons reste en tête avec un bilan de 20 victoires pour 5 défaites, devant Ostende (19-5) et Anvers (16-9). Suivent Alost (16-9), Limbourg United (14-11), Louvain (11-13), Charleroi (9-16), Malines (9-16), Liège (6-19) et le Brussels (4-21). (Belga)