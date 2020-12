Le Phoenix Brussels a enregistré son premier succès en championnat samedi en s'imposant face au Spirou de Charleroi (83-77) au Palais 12 pour le compte de la 6e journée en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket. Dans l'autre match de la soirée, Mons s'est imposé en déplacement à Louvain (73-84).Bien emmenés par un excellent Pavle Djurisic (22 points, 10 rebonds et 2 passes), le Brussels a empoché sa première victoire de la saison en championnat en venant à bout du Spirou de Charleroi. Rapidement, les joueurs de Ian Hanavan, le coach bruxellois, prenaient les commandes de la rencontre grâce à leur pivot monténégrin (25-21). Petit à petit, l'écart grimpait au cours du deuxième acte alors que le Spirou de Charleroi avait du mal à trouver le chemin des filets (43-32 à la pause). Au retour des vestiaires, le Brussels continuait sur sa lancée et les Carolos n'étaient pas en mesure de leur répondre (59-46). Pointé un moment à 20 points, le Spirou tentait un incroyable retour mais échouait finalement de peu (83-77). Un succès qui permet donc au Phoenix Brussels d'enregistrer son premier succès en championnat, en cinq matchs, soit le même bilan que leurs adversaires du soir. Dans l'autre match de la soirée, Mons a connu une soirée contrastée pour conserver son brevet d'invincibilité. En première mi-temps, les joueurs de Vedran Bosnic, le coach montois, étaient dominés (24-22 et 47-38) par Louvain qui s'appuyait sur un Sepp D'Espallier (15 points et 7 rebonds) au four et au moulin. Au retour des vestiaires, les Renards inversaient complètement la tendance dans le sillage d'Arik Smith (22 points) et de Jabril Durham (11 points, 6 rebonds et 9 passes) pour finalement s'imposer (73-84). Au classement, Mons reste invaincu avec cinq victoires en autant de rencontres. Louvain, quant à lui, enchaîne une troisième défaite de suite. (Belga)