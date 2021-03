Mons s'est imposé mardi soir à domicile face au Brussels (78-71) en match de la 5e journée du 2e tour de l'Euromillions Basket League, le championnat de Belgique de basket.Match intense entre Bruxellois et Montois avec un écart qui n'a jamais dépassé la barre des dix unités pendant 40 minutes. Au début, ce sont bien les Renards qui prenaient les commandes (18-14) grâce à Jabril Durham, en réussite aux shoots extérieurs (24 points dont 6x3). Le Brussels restait néanmoins dans le coup avec son collectif où tout le monde avait droit à quelques minutes de jeu (36-36 à la pause). Au retour des vestiaires, Skylar Spencer faisait parler sa puissance dans la raquette (9 points, 13 rebonds et 5 contres) pour permettre aux Hennuyers de creuser un petit écart à l'entame du dernier acte (58-53). Les dix dernières minutes intenses voyaient finalement l'équipe locale s'imposer 78-71 grâce à une fin de match maîtrisée. Au classement, Mons revient à hauteur d'Anvers en tête de l'Euromillions Basket League avec un bilan de 10 victoires pour 3 défaites et 23 points. Ostende en compte 22 mais un match de retard. Le Brussels, quant à lui, reste 5e avec 4 victoires pour 10 défaites, soit 18 points autant que Malines 4e mais qui a deux matchs de moins au compteur. (Belga)