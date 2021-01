Ostende a infligé sa première défaite de la saison à Anvers ce vendredi soir (74-78) dans ce match de la 7e journée en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket.En première mi-temps, ce sont les Ostendais qui prenaient les choses en main grâce à Thomas Welsh (11 points et 10 rebonds) et Pierre-Antoine Gillet (17 points et 10 rebonds). A la pause, les champions en titre menaient 36-50 mais la pause était mise à profit par les joueurs de Christophe Beghin, l'entraineur anversois, pour renverser la tendance. Sous l'impulsion de Dave Dudzinski (15 points et 10 rebonds), les Giants réduisaient l'écart (50-60 après 30 minutes) et infligeaient même un 15-0 en début de quatrième quart pour reprendre les commandes (65-60). Dans une fin de match à suspense, ce sont finalement les Côtiers qui s'en sortaient grâce à leur collectif (74-78) malgré les absences de Mario Nakic, Amar Sylla, Olivier Troisfontaines et Simon Buysse. C'est la première défaite en six matchs pour les Anversois. Suite à ce succès, les Ostendais affichent à présent un bilan de 4 victoires pour 1 défaite. De son côté, Limbourg United n'a pas éprouvé de difficultés pour s'imposer à domicile face à Louvain (86-62). Les Limbourgeois ont été menés par Maxime Depuydt (16 points) et Wen Mukubu (16 points). C'est la première victoire de la saison pour Limbourg United après deux défaites de suite alors que Louvain enchaine une quatrième défaite consécutive. Dans le dernier match de la soirée, Mons est allé s'imposer en déplacement à Liège (65-72). Les Liégeois, avec un bon Gorgemans (18 points et 7 rebonds) ont tenu une mi-temps (33-36) avant de craquer après la pause et plus particulièrement dans le troisième quart (10-21). Jabril Durham termine meilleur marqueur montois (20 points, 5 rebonds et 6 passes). Les Montois continuent leur parcours sans faute avec une sixième victoire consécutive. Pour Liège, c'était le premier match officiel en championnat. Cette journée de championnat se poursuit ce samedi avec le déplacement du Spirou de Charleroi à Malines et ce dimanche avec le duel entre le Brussels et Alost. (Belga)