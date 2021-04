Ostende s'est facilement imposé en déplacement à Malines vendredi soir (73-104) en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket. Dans le même temps, Alost s'est imposé à Limbourg United (67-74) et Mons l'a emporté sur le parquet du Brussels (76-82).Après avoir été contraint de reporter plusieurs rencontres à cause de cas de Covid au sein de son effectif, Malines faisait son retour à la compétition ce vendredi soir avec la réception du champion en titre ostendais. Vainqueur de justesse en finale de coupe de Belgique, Ostende n'a, cette fois-ci, pas fait dans le détail, surtout en première mi-temps. Complètement dépassés, les Malinois pointaient à près de 40 longueurs à la pause (11-44 et 27-64). Au retour des vestiaires, Trevor Thompson (18 points) tentait d'atténuer l'écart mais le collectif ostendais était trop fort (73-104) avec six joueurs à dix points ou plus. Dans le même temps, Alost est venu à bout de Limbourg United grâce à un excellent Vladimir Mihailovic (28 points). Le meneur monténégrin montrait la voie à ses couleurs en début de match (12-16 et 25-28 à la pause). En deuxième mi-temps, Wen Mukubu (15 points et 11 rebonds), se démenait pour maintenir Limbourg dans le match mais les locaux craquaient dans le dernier acte (46-47 et 67-74). Enfin, dans le dernier match de la journée, Mons a dû attendre les derniers instants de la rencontre pour s'imposer face au Brussels, de retour dans sa salle à Neder-over-Heembeek après un passage de plusieurs mois au Palais 12. Les locaux prenaient le meilleur départ (23-19) mais les Montois réagissaient dans le sillage d'Arik Smith (30 points et 6 rebonds) pour prendre les commandes à la pause (35-39). Au retour des vestiaires, Louis Hazard (25 points) faisait douter le leader du championnat qui devait finalement attendre les dernières minutes du match pour l'emporter (76-82). Au classement, Ostende et Mons reprennent la tête avec un bilan de 13 victoires pour 3 défaites. Ils sont suivis par Anvers (11-6), Alost (10-7), Charleroi (8-9), Louvain (6-12), le Brussels (4-15), Limburg United (7-8), Malines (7-7) et Liège (4-13). (Belga)