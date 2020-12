Filou Ostende s'est facilement imposé à domicile vendredi soir (89-70) face au Brussels pour le compte de la 3e journée en Euromillions Basket League, le championnat belge de basketball.Les Ostendais n'ont pas éprouvé de difficulté pour conserver leur brevet d'invincibilité en championnat. Rapidement, le rouleau compresseur des Côtiers se mettaient en marche et la première mi-temps était complètement à sens unique (27-13 et 51-27 à la pause). Au retour des vestiaires, le collectif ostendais (Mario Nakic 16 points et Amar Sylla 12 points) faisait des merveilles (25 passes) et le marquoir flirtait avec les 30 points d'écart à l'entame des dix dernières minutes (73-45). Un dernier acte remporté par les visiteurs (16-25) qui leur a permis d'atténuer l'addition finale (89-70). Côté bruxellois, BJ Raymond termine meilleur marqueur avec 15 points. Au classement, Filou Ostende reprend la tête du Groupe A avec 2 victoires pour aucune défaite. Ils sont suivis par le Spirou de Charleroi (1-1), Anvers (1-1), le Brussels (0-3) et Malines (0-0). Cette 3e journée de championnat continue samedi soir avec le duel entre Mons et Limbourg United dans le Groupe B en Euromillions Basket League. (Belga)