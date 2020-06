L'ailier-fort belge Tim Lambrecht, âgé de 22 ans, s'est officiellement engagé pour les trois prochaines saisons ce jeudi avec le Spirou Charleroi, club qui évolue en Euromillions Basket League, la D1 belge.Passé par Ostende, où il a commencé sa carrière professionnelle en 2015 et prêté à Louvain la saison dernière, Tim Lambrecht a paraphé un contrat de trois ans avec les Carolos. "Tim (2m07) évoluera sur le poste 4, sa meilleure position" selon le coach Sam Rotsaert qui connait très bien le joueur pour l'avoir coaché dès l'âge de 14 ans à la Côte, explique le club sur son site internet. Ce transfert corrobore la volonté du club d'aligner des jeunes espoirs belges et de les signer sur plusieurs années." Tim Lambrecht est le deuxième renfort des Carolos après l'arrivée du meneur de jeu danois Adama Darboe. La saison dernière a été arrêtée à cause du coronavirus et Ostende a été sacré champion de Belgique. (Belga)