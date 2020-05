Le pivot américain âgé de 25 ans, Trevor Thompson, vient de s'engager pour une saison avec Malines, en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket.Après avoir recruté le duo bruxellois Domien Loubry et Jonas Foerts, les Malinois du coach Paul Vervaeck ont rapatrié une ancienne connaissance du championnat belge en vue de la saison prochaine. Trevor Thompson (2m13) s'est en effet engagé avec les Kangoeroes. Le pivot américain évoluait la saison dernière en Lituanie, à Pieno Zvaigzdes, où il tournait à 7,1 points et 6,6 rebonds de moyenne par match. Avant cela, il est notamment passé par Antibes (D1 en France) mais également par Anvers où il a évolué durant la saison 2018-2019 sous les couleurs des Giants. Pour rappel, les Malinois ont terminé la saison dernière à la 7e place (8 victoires pour 9 défaites) dans ce championnat écourté et arrêté à cause du coronavirus. (Belga)