Le Spirou de Charleroi s'est imposé samedi soir à domicile face à Limburg United (86-76) pour le compte de la 6e journée du 2e tour en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket. Dans le même temps, Alost l'a aussi emporté à domicile face à Louvain (82-58).Grâce à ce succès face à Limburg United, le Spirou de Charleroi retrouve un bilan à l'équilibre avec 7 victoires pour 7 défaites et pointe à la 5e place du classement à égalité avec Malines et Louvain. De son côté, Limburg United reste 4e avec 8 victoires pour 6 défaites. Le match du Spirou a été à sens unique, les Carolos faisant preuve d'une grande réussite à trois points. Dès le début de la rencontre, les joueurs de Sam Rotsaert, le coach carolo, prenaient les commandes (21-12 et 39-29 à la pause). Au retour des vestiaires, l'écart flirtait avec les 20 unités (62-43) avant que les visiteurs n'adoucissent la marque dans les dernières minutes (86-76). Alex Libert (19 points) et Anthony Beane (19 points) terminent meilleur marqueur dans le camp carolo alors que le Limbourgeois Tookie Brown en ajoute 23. Dans l'autre match de la soirée, Alost n'a pas eu de problème pour s'imposer à domicile face à Louvain (82-58). Une victoire qui permet aux Alostois d'afficher un bilan de 6 victoires pour 8 défaites. De son côté, Louvain est à l'équilibre avec un bilan de 7 victoires pour 7 défaites. Pendant 40 minutes, les locaux n'ont cessé de faire grimper l'écart dans le sillage du trio Marin Maric (14 points), Riley Lachance (23 points) et Ivan Maras (19 points). Cette 6e journée du 2e tour en Euromillions Basket League, entamée vendredi par la défaite d'Ostende à Malines (79-78), se poursuit dimanche après-midi avec le déplacement de Mons au Brussels (15h). La dernière rencontre, entre Anvers et Liège, se tiendra le 12 février. (Belga)