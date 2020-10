L'Euromillions Volley League va pouvoir reprendre, le 31 octobre, mais sans public, suivant les décisions des autorités fédérales et de la région flamande, a annoncé la ligue masculine de volley samedi.Après deux semaines sans jouer (le week-end dernier et ce week-end), il s'agira de la troisième journée de championnat avec un choc au programme entre Roulers et Maaseik, les deux leaders. Ce traditionnel classico était au programme la semaine dernière. La compétition peut se poursuivre suivant un protocole adapté aux nouvelles décisions avec l'aide d'un virologue, approuvé par le ministre flamand des sports et la cellule corona. Et, jusqu'au 19 novembre au moins, sans public. L'Euromillions Volley League est une ligue professionnelle - délivrant des tickets européens - et a reçu l'autorisation de continuer à s'entraîner, avec contact. Elle a développé son protocole de testing et dispose d'infrastructures qui peuvent être uniquement dédiées aux clubs, a expliqué le communiqué de l'Euromillions Volley League. (Belga)