Maaseik et Achel se sont qualifiés à leur tour pour le Final Four de l'Euromillions League de volley (m) à l'issue de leur troisième duel, décisif, en playoffs samedi soir.Maaseik s'est imposé 3 sets à 0 face à Menin (25-18, 25-14 et 25-17) alors que Achel a réussi à gagner à Haasrode Louvain 2 sets à 3 (17-25, 21-25, 25-23, 26-24 et 12-15). Premier du championnat à l'issue de la phase classique, Alost avait déjà assuré son billet pour la finale à 4 en se défaisant en deux manches de Waremme dimanche dernier, de même que Roulers vainqueur en deux manches aussi de Gand. Dès samedi prochain, Alost affrontera Roulers en demi-finale et Maaseik défiera Achel. (Belga)