La 4e journée des play-offs du championnat de Belgique de volley-ball masculin, l'Euromillions Volley League, a souri à Roulers et Maaseik, dans le Final 4 pour le titre. Grâce à leurs victoires Flandriens occidentaux et Limbourgeois sont assurés de jouer la finale des play-offs alors qu'il reste deux journées à disputer. Les vingt-cinq derniers titres sont tous revenus à l'un des deux géants du volley national. Le titre n'avait pas été attribué la saison dernière après l'arrêt prématuré et définitif de la compétition imposé par l'épidémie de Covid-19.Roulers n'a pas tremblé à Menin dans le derby ouest-flandrien. Les lauréats de la Coupe ont gagné 0- 3 (26-28, 21-25 et 11-25). Ils ont confirmé leur victoire à domicile sur un score similaire face au même adversaire mercredi. Mathijs Desmet (25 pts) et Hendrik Tuerlinckx (21 pts) ont été décisifs. Maaseik a éprouvé un peu plus de difficulté à prendre le meilleur sur Haasrode Louvain dominé 3 sets à 1 (25-22, 25-23, 26-28 et 25-22) dans le Limbourg. Au classement, Maaseik possède 11 points, Roulers 10, Menin 3 et Haasrode Louvain 0. Avant de se retrouver en finale, Roulers et Maaseik se rencontreront déjà samedi prochain à la Tomabelhal (20h30). Cette rencontre de la 5e journée pourrait s'avérer décisive en vue de l'attribution de l'avantage du terrain en finale. Dans le Final 4 Challenge, Achel a dominé Waremme 3-0 (25-19, 25-16 et 25-20) samedi soir. Achel possède 9 points, Alost 6, Gand 4 et Waremme 2. Dimanche, Gand reçoit Alost à 18h00 en conclusion de la journée. (Belga)