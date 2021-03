Euromillions Volley League - Maaseik gagne le choc contre Roulers et prend la tête du Final 4

Maaseik a remporté le choc de la deuxième journée du Final Four de l'EuroMillions Volley League en battant Roulers 3 sets à 2 dimanche. Les sets se sont achevés 31-33, 25-16, 25-21, 22-25 et 15-8.Maaseik signe une deuxième victoire en deux rencontres et reste seul en tête avec 5 points. Roulers suit avec 4, devant Menin (3), qui s'est imposé 1-3 (27-25, 24-26, 23-25 et 17-25) à Haasrode Louvain samedi. Haasrode Louvain est dernier avec 0 point. Dans le Challenge Final Four, qui offre le dernier ticket européen, Waremme a battu Gand 3-2 (25-22, 25-21, 20-25, 23-25, 17-15). Alost, victorieux samedi à Achel, 1-3 (23-25, 25-17, 20-25 et 21-25), est en tête avec 6 points. Achel compte 3 points, Waremme 2 et Gand 1. (Belga)

