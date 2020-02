Maaseik, double champion de Belgique en titre, a été battu 3 sets à 2 par Menin, samedi, dans le premier match des playoffs de l'Euromillions Volley League. Les sets se sont achevés 25-22, 25-21, 23-25, 20-25 et 16-14.Le classement à l'issue de la saison régulière, qui s'est conclue le 8 février, a déterminé le tableau du premier tour des playoffs. Ce "tour de qualification" au Final Four se joue au meilleur des trois matchs. Maaseik, qui a terminé troisième de la saison régulière, jouera le deuxième match, samedi prochain, et la belle éventuelle (7 mars) à domicile. Une deuxième victoire de Menin sera synonyme d'élimination pour le champion en titre. Dans l'autre match de la soirée, Achel a dominé Louvain 3-0 (25-23, 25-23, 25-22). Alost, premier à l'issue de la saison régulière, se rendra dimanche à Waremme, dernier. Roulers, deuxième de la première phase, jouera à Gand, septième. (Belga)