Maaseik et Roulers se sont imposés lors de la première journée du Champions Final Four, les playoffs pour le titre, en Euromillions Volley League, le championnat de Belgique de volleyball samedi.En déplacement à Menin, Maaseik n'a pas tremblé et s'est imposé trois sets à zéro (25-21, 25-20, 25-18). Vainqueur de la Coupe de Belgique contre Maaseik dimanche dernier, Roulers l'a emporté sur le même score face à Louvain (25-18, 25-16, 25-22). Dans le Challenge Final Four, les playoffs pour le dernier ticket européen, Achel s'est imposé trois sets à un (25-18, 25-19, 21-25, 25-17) sur le terrain de Gand. Dimanche, Alost reçoit Waremme à 18h00. (Belga)