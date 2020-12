Tentant du trophée, Roulers s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de Belgique de volley (messieurs) en battant Gand en quarts de finale 3 sets à 0 (13-25, 20-25 et 21-25) samedi à Oostakker.Dernier club à rejoindre le dernier carré de l'épreuve, les Flandriens affronteront en demi-finale Achel victorieux de Haasrode Louvain fin novembre 3 à 2. Dans l'autre partie de tableau, la demi-finale opposera Maaseik - qui a éliminé Waremme 0-3 - à Alost, finaliste de la dernière édition, tombeur lui de Menin (1-3). Les trois premiers quarts de finale s'étaient joués le 25 novembre. Gand/Roulers avait été reporté car plusieurs joueurs gantois avaient été testés positifs au coronavirus. Les demi-finales se joueront en aller (30 janvier) et retour (6 février). Achel et Alost se déplaceront d'abord. La fédération belge planifie toujours aussi la finale de cette édition de la Coupe de Belgique le 21 février 2021 à la Lotto Arena d'Anvers. (Belga)