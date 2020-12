Roulers et Maaseik se sont imposés mercredi soir lors de la 10e journée d'Euromillions Volley League, D1 belge masculine de volley.Roulers a pris la mesure de Gand sur le score de trois sets à rien (25-19, 25-14 et 25-18) alors que Maaseik est allé s'imposer sur la même marque sur le terrain de Waremme (16-25, 26-28, 19-25). Dans le troisième match de la soirée, Louvain a perdu le premier set à Achel avant d'inverser la tendance pour s'imposer 1-3 (25-22, 19-25, 23-25, 19-25). Roulers, avec 9 matches, est en tête du championnat avec 26 points au compteur. Maaseik suit avec 22 points après 8 rencontres. Louvain est 5e (11 pts, 8 m.), Gand 6e (4 pts, 7 m.), Achel 7e (4 pts, 9 m.), Waremme 8e et dernier (2 pts, 8 m.). Alost, actif en Ligue des Champions cette semaine, défiera Menin le 16 décembre dans le cadre du dernier match de cette 10e journée. (Belga)