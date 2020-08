L'entraîneur de l'Inter Milan Antonio Conte a laissé plané le doute sur son avenir sur le banc des Nerazzurri vendredi soir après la défaite en finale de l'Europa League face à Séville (2-3)."On va rentrer à Milan, prendre quelques jours de vacances et on va se rencontrer et on fera un examen de la saison, de tout, de façon sereine. On essaiera de planifier le futur de l'Inter, avec ou sans moi", a lâché l'entraîneur au micro de Sky Sport. "Cela a été une saison très difficile, de tous les points de vue, on prendra la meilleure décision pour le bien de l'Inter", a ajouté celui qui avait été recruté l'an dernier pour relancer l'Inter, mais qui avait attaqué avec véhémence sa direction après la dernière journée de championnat, début août, s'estimant pas assez protégé. "Je vais exprimer mon point de vue à tête froide, pour construire quelque chose d'important, il faut de l'harmonie", a-t-il continué. "Cela a été une très belle année pour moi, je remercie ceux qui m'ont offert cette opportunité", a-t-il poursuivi. Pour autant, il a assuré ne pas vouloir "passer une nouvelle année de cette manière, il est juste que le président (Steven) Zhang fasse ses évaluations également sur la base de ce que je lui dirai". L'Inter a fini 2e de la Serie A, à un point de l'indétrônable Juventus. (Belga)