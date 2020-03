Résultats des rencontres des huitièmes de finale aller de l'Europa League de football jouées jeudi soir :Basaksehir (Tur) - FC Copenhague (Dan) 1-0 buts: Basaksehir: Visca (88e, pen) LASK Linz (Aut) - Manchester United (Ang) 0-5 buts: Manchester: Ighalo (28e), James (58e), Mata (82e), Greenwood (90e+2), Pereira (90e+3) Eintracht Francfort (All) - FC Bâle (Sui) 0-3 buts: Bâle: Campo (27e), Bua (73e), Frei (85e) Glasgow Rangers (Eco) - Bayer Leverkusen (All) 1-3 buts: Rangers: Edmundson (75e) Leverkusen: Havertz (37e), Aranguiz (67e), Bailey (88e) Wolfsburg (All) - Shakhtar Donetsk (Ukr) 1-2 buts: Wolfsburg: Brooks (48e) Shakhtar: Moraes (17e), Antonio (73e) Olympiakos (Grè) - Wolverhampton (Ang) 1-1 buts: Olympiakos: El Arabi (54e) Wolverhampton: Neto (67e) Reportés: Inter Milan (Ita) - Getafe (Esp) Séville (Esp) - AS Rome (Ita) Les matchs retour sont programmés pour l'instant au jeudi 19 mars. . (Belga)