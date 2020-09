L'AC Milan s'est qualifié pour les barrages de l'Europa League en battant 3-2 les Norvégiens de Bodo/Glimt, jeudi, au troisième tour de qualification à l'Europa League.Milan était privé de Zlatan Ibrahimovic, testé positif au coronavirus. Alexis Saelemaekers a joué tout le match. Mené après le but de Junker (15e), Milan a renversé la situation grâce à un doublé de Calhanoglu (16e et 50e) et un but de Colombo (32e). Hauge a réduit l'écart (55e). Tottenham, avec Toby Alderweireld aligné toute la rencontre, s'est imposé 1-3 à Shkendija, en Macédoine du Nord. Lamela (5e), Son (70e) et Kane (79e) ont marqué les buts des 'Spurs'. Nafiu (55e) avait provisoirement égalisé. Qualification aussi de Wolfsburg, vainqueur 2-0 des Ukrainiens de Desna. Koen Casteels a joué tout le match pour Wolfsburg, qui a marqué par Guilavogui (16e) et Ginczek (90e+2). En barrages, l'AC Milan se rendra à Rio Ave, Tottenham recevra le Maccabi Haifa et Wolfsburg ira à l'AEK Athènes. (Belga)