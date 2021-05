Villarreal et Manchester United étaient à égalité 1-1 à l'issue des 90 minutes réglementaires en finale de l'Europa League de football mercredi soir à Gdansk, en Pologne. Gerard Moreno (28e, 1-0) et Edinson Cavani (55e, 1-1) ont marqué les deux buts.Les deux équipes disputent la prolongation (2 X 15 minutes). Si elles ne parviennent pas à se départager, elles devront recourir à la séance des tirs au but. (Belga)