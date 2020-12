Les trois clubs belges en lice en Europa League sont dans des postures bien différentes avant d'aborder ce jeudi soir la 5e et avant-dernière journée de la phase de poules. En tête de son groupe, l'Antwerp est bien parti pour se qualifier. Le Standard a lui besoin d'un exploit à Glasgow face aux Rangers alors que La Gantoise, déjà éliminée, aura à cœur de sauver l'honneur contre le Slovan Liberec.Les Anversois accueilleront les Bulgares de Ludogorets (18h55), derniers du groupe sans aucun point. L'autre match opposera les Autrichiens du LASK (6 pts) à Tottenham, qui partage la tête du groupe avec le Great Old (9 pts). Si le matricule 1 bat Ludogorets et que le LASK, qui reçoit Tottenham, ne gagne pas, le ticket pour les seizièmes de finale sera officiellement assuré. Si Linz perd, la qualification de l'Antwerp sera acquise quel que soit le résultat au Bosuil. De son côté, le Standard est dos au mur dans un groupe D largement dominé par les Rangers et Benfica, qui comptent 8 points chacun. Les Rouches, battus à l'aller par l'équipe de Steven Gerrard (0-2), restent sur un succès contre Poznan. Avec trois points, comme les Polonais, l'équipe de Philippe Montanier peut encore mathématiquement se qualifier. Pour y parvenir, il faudra impérativement s'imposer à Ibrox Stadium (21h00), ce qu'aucune équipe n'est parvenue à faire depuis le Bayer Leverkusen en mars 2020. Invaincus depuis le début de saison, les Rangers caracolent en tête du championnat écossais. Enfin, les Buffalos, déjà éliminés et le compteur irrémédiablement bloqué à zéro point, tenteront de sauver l'honneur contre le Slovan Liberec (18h55). Les hommes de Wim De Decker auront probablement davantage de chance d'éviter un zéro pointé jeudi contre les Tchèques qu'à Hoffenheim, où leur parcours s'achèvera la semaine prochaine. Les deux adversaires qui seront aux prises sur la pelouse gantoise n'ont par ailleurs déjà plus rien à espérer dans ce groupe L dominé par Hoffenheim (12 pts) et l'Étoile Rouge de Belgrade (9). Outre l'Antwerp et Tottenham, le Napoli de Dries Mertens peut aussi rejoindre les seizièmes en cas de victoire à l'AZ Alkmaar. Dans ce même groupe F, la Real Sociedad d'Adnan Januzaj, surprenant leader de Liga, a besoin d'un succès napolitain et d'une victoire sur les Croates de Rijeka à Anoeta pour valider son ticket. Lille ainsi que l'AC Milan d'Alexis Saelemaekers sont également à la veille d'assurer leur avenir sur la scène européenne. Une victoire milanaise, combinée à un succès lillois, permettrait aux deux clubs de rejoindre l'AS Rome, Arsenal, Leicester et Hoffenheim, déjà qualifiés. (Belga)