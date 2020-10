Europa League - Le Standard accède à la phase de groupes après sa victoire 3-1 sur Fehérvár

Le Standard s'est qualifié pour la phase de groupes de l'Europa League grâce à sa victoire 3-1 sur Fehérvár. Menés après le but de Nikolic (10e), les Liégeois ont renversé la situation en seconde période grâce à Gavory (51e) et à deux buts penalties d'Amallah (77e et 85e).Le Standard rejoint La Gantoise, éliminée en barrages de la Ligue des Champions, et l'Antwerp, vainqueur de la Coupe de Belgique, dans la phase de groupes de l'Europa League. Battu 1-2 par Lech Poznan, Charleroi est éliminé. Le tirage au sort aura lieu vendredi à 13h00 à Nyon. (Belga)

