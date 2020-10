Vainqueur de Fehérvár 3-1 jeudi à Sclessin, le Standard participera à la phase de poules de l'Europa League pour la troisième année d'affilée. Menés à la marque suite à un but de Nemanja Nikolic (10e, 0-1), les Rouches ont dominé les Hongrois grâce à Nicolas Gavory (51e, 1-1) et à deux penalties de Selim Amallah (77e, 85e). Le tirage au sort des poules aura lieu ce vendredi à 13 heures.En alignant Jackson Muleka, Philippe Montanier a misé sur un jeu plus en profondeur. L'international congolais a failli lui donner d'emblée raison en récupérant un bon ballon mais la défense hongroise l'a obligé à céder le ballon à Mehdi Carcela dont l'envoi a été contré (2e). Comme Fehérvár évoluait fort haut, le jeu s'est concentré au niveau de la ligne médiane où les Hongrois se sont montrés plus finauds. Sur un service en profondeur de Lyes Houri, Nikolic a tranquillement ajusté Arnaud Bodart (10e, 0-1). Pour la première fois en Europa league, le Standard était mené à la marque et a rapidement lancé sa course poursuite. Mais Adam Kovacscsik a anticipé un centre de Collins Fai (14e) et une déviation de Muleka est passée juste à côté (14e). Vu que leur passing n'avait pas été assez précis -Bodart a failli être surpris sur une mauvaise passe en retrait de Kostas Laifis (15e)-, les Rouches ont patienté avant de donner des frissons à la défense hongroise. Cependant, Stopira a dévié de manière acrobatique un centre de Fai (23e) et un coup franc d'Amallah a été sauvé sur la ligne (38e). Le début de la seconde période a porté l'empreinte de Gavory. Le Français a servi Amallah dont la reprise a été bloquée par le gardien hongrois (49e) avant d'égaliser d'un tir à distance (51e, 1-1). Le Standard était bien lancé mais la conclusion lui a fait défaut: sur une reprise en un temps de Carcela, Laifis n'a pas bien placé sa tête (54e) et Zinho Vanheusden esseulé n'a pas poussé au fond un ballon à bout portant (56e). Après une premier quart d'heure emballé, le Standard a coupé légèrement les gaz et les changements effectués par le coach hongrois lui ont permis de récupérer. Sur un corner forcé par Carcela, Visar Misliu a pris Noë Dussenne au cou, provoquant un penalty transformé par Amallah (77e, 2-1). Les Rouches étaient partis pour faire le break et après avoir manqué de peu le cadre, Amallah a transformé le penalty accordé pour une faute de Stopira sur Michel-Ange Balikwisha (85e, 3-1). C'était joué: il y aura bien trois équipes belges dans les poules de l'Europa League: l'Antwerp, Gand et le Standard. (Belga)