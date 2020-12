L'aventure européenne du Standard s'est terminée jeudi soir à Sclessin sur un partage 2-2 face à Benfica. Les Rouches, qui avaient entamé leur campagne par trois défaites d'affilée, terminent 3e du groupe D avec 4 points, après s'être montrés plus convaincants lors de leurs trois dernières sorties continentales."Le match à Glasgow était déjà très bon. Ce match-ci n'était pas facile mais on a livré un très bon match. On sort la tête haute", a déclaré Merveille Bokadi après la rencontre. Le défenseur congolais regrettait le penalty litigieux qui a amené l'égalisation portugaise. "Ce penalty est injuste", dit-il. "C'est dommage. Ca nous est déjà arrivé au match aller. A chaque fois, ça tombe sur nous. C'est dommage d'être rejoint sur un penalty qui n'en était pas un". Nicolas Raskin pense que le Standard aurait pu s'imposer sans ce penalty. "Si on ne prend pas le penalty, je pense qu'on peut garder le score de 2-1", avance Nicolas Raskin. "Dommage qu'il n'y ait pas de VAR aussi en phase de poules de l'Europa League. Si on annule tous les buts pris sur penalty (5 pour le Standard), ça fait une petite différence". Auteur du premier but, de la tête ("je pense que j'ai marqué deux fois de la tête depuis que je suis petit"), après 12 minutes de jeu, Nicolas Raskin estime que ne devant plus jouer en Europa League, le Standard va désormais s'améliorer. "A force de jouer le jeudi et le dimanche, il y a toujours un des matchs où on finit par être fatigué", explique Raskin. "L'Europa League tombe le jeudi, logique qu'on soit plus fatigué le match qui suit. Je pense que le Standard sera plus régulier sans l'Europa League. L'équipe se connaît de mieux en mieux, je suis convaincu qu'on va être de plus en plus efficace. L'Europa League a mal commencé avec trois défaites mais nos trois dernières prestations étaient d'un très bon niveau. C'est ça le Standard qu'on aurait voulu montrer tout au long". (Belga)