Sorti blessé lors du match de Jupiler Pro League contre le Beerschot, vendredi soir, le maître à jouer japonais du Sporting de Charleroi, Ryota Morioka, débutera bien la rencontre contre le Partizan Belgrade, au troisième tour qualificatif de l'Europa League. Le coup d'envoi est donné à 19h au stade du Pays de Charleroi.L'entraîneur des Zèbres, Karim Belhocine, reconduit en réalité la même équipe que celle victorieuse contre le Beerschot, ce qui avait permis aux Carolos de réaliser un 18 sur 18 historique pour le club wallon en début de championnat. L'expérimenté Guillaume Gillet, qui avait dû faire l'impasse contre le Beerschot en raison d'un cas de Covid-19 dans son entourage, mais qui a depuis lors été testé négatif et a réintégré l'équipe, se trouve sur le banc. Dans les rangs du Partizan Belgrade, club vice-champion de Serbie, on notera la présence, en soutien d'attaque, de l'ancien Anderlechtois Lazar Markovic. Passé une demi-saison à l'ombre de Saint-Guidon, lors de l'exercice 2017-2018, sans toutefois laisser un souvenir impérissable aux fans anderlechtois, il y avait notamment côtoyé Karim Belhocine, alors entraîneur adjoint chez les Mauves. Le Serbe Uros Vitas, qui a joué à Malines et à La Gantoise, où il a été champion avec les Buffalos lors de la saison 2014-2015, là aussi avec Karim Belhocine, jouera dans la défense centrale du Partizan. (Belga)