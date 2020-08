Romelu Lukaku a ponctué la belle prestation de l'Inter Milan lundi soir à Düsseldorf en demi-finale de l'Europa League remportée 5-0 aux dépens du Shakhtar Donetsk. Il a inscrit les deux derniers buts (78e et 84e) et s'est montré très heureux au micro de la RTBF après le match."La finale, on y est. C'était un de nos objectifs de la saison. On est contents. Cette fois-ci on a bien défendu. Le bloc défensif a fait un job excellent. Le peu d'occasions qu'on a eues, on les a marquées. On savait qu'on aurait des espaces sur le côté droit et on en a profité. On a été efficaces. On a fait un bon match", a déclaré l'avant-centre des Diables Rouges qui n'a pas manqué de rendre un hommage après son premier but de la soirée à son ami Vincent Kompany qui a annoncé ce même jour sa retraite en tant que joueur. "C'est un hommage pour Vincent Kompany et une dédicace pour le centre de Neerpede car sans lui et sans Anthony Vanden Borre, je ne serais pas là, ni Youri Tielemans, ni mon frère, ni Dennis Praet, ni Leander Dendoncker. J'ai été un peu choqué par son annonce aujourd'hui, mais je suis content pour lui. L'essentiel est qu'il soit heureux et que sa famille soit heureuse." (Belga)