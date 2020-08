Vendredi se déroulait la finale de l'Europa League opposant le FC Séville et l'Inter Milan. Romelu Lukaku, attaquant de l'Inter depuis 2019 a réagit dimanche soir sur Twitter suite à la défaite de son club."Premièrement, j'aimerais vous dire merci pour ce que vous avez fait pour ma famille et moi. Cette année nous avons grandi en tant qu'équipe et c'est un honneur de représenter ce club que j'aime depuis que je suis enfant. Ce qui s'est passé lors de la finale m'a mis hors de moi mais je vais continuer à me battre". Le club espagnol a finalement battu l'Inter Milan (3-2). A un quart d'heure du terme, le Belge, auteur du premier but pour son équipe, dévie le ballon dans ses propres filets. Les Italiens ne parviendront pas à revenir au score ce qui permet à Séville de l'emporter. Lukaku explique dans son tweet sa déception et sa détermination d'aller de l'avant. "Les choses n'ont jamais été facile dans ma vie mais cette expérience me rendra plus fort. Une chose est sûre, l'Inter n'est pas mort et cette expérience fera de nous une meilleure équipe. Nous sommes unis et nous allons dans la bonne direction". L'attaquant des Diables Rouges remercie également ses supporters. "J'aimerais leur dire merci de nous supporter à chaque rencontre que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Je vous aime, merci pour tous vos messages". (Belga)