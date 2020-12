Naples, de Dries Mertens, et la Real Sociedad, de Adnan Januzaj, mais aussi les Young Boys de Berne, au bout du suspense, le FK Molde, le Maccabi Tel Aviv et Wolfsberg ont décroché in extremis, jeudi, les six derniers billets pour les 16es de finale de l'Europa League de football.Les Napolitains ont fait match nul avec les Basques, deuxièmes de la Liga, dans le dernier choc du Groupe F (1-1), ce qui a parfaitement arrangé les deux clubs car dans le même temps l'AZ Alkmaar, qui avait encore un petit espoir de qualification, est tombé à Rijeka (2-1). Ce match a eu lieu dans le "Stade Diego Armando Maradona", rebaptisé à la suite du décès de la star argentine grâce à une résolution express du conseil municipal. Dans le Groupe A, les Young Boys se sont qualifiés en battant, à Berne, les Roumains de Cluj (2-1), mais vraiment in extremis, au bout du suspense: les deux buts suisses ont été marqués pendant le temps additionnel, à la 90e+4, sur un penalty des plus contestables, et à la 90e+6 minute. Dans le Groupe B, les Norvégiens de Molde sont allés prendre un point bien utile en Autriche, sur la pelouse du Rapid de Vienne (2-2). Et Arsenal a bouclé son sans-faute en remportant une 6e victoire en six matches chez les Irlandais de Dundalk (4-2). Dans le Groupe K, derrière le Dinamo Zagreb, déjà qualifié et vainqueur du CSKA Moscou (3-1), déjà éliminé, Wolfsberg a battu le Feyenoord de Dick Advocaat 1-0 et pris la précieuse deuxième place. Le Maccabi Tel Aviv a aussi assuré sa place dans la phase par élimination directe grâce à un succès difficile contre les Turcs de Sivasspor (1-0). . (Belga)