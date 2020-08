Wolverhampton et Leander Dendoncker ont rejoint Séville en quarts de finale de l'Europa League, après avoir battu l'Olympiakos 1-0 en 8e de finale retour jeudi soir à Wolverhampton. Le match aller s'était terminé sur un partage (1-1).Les Wolves ont marqué très tôt dans la rencontre, Raul Jiménez ouvrant le score sur penalty après 9 minutes. Leander Dendoncker est monté au jeu à la 71e minute en remplacement de Daniel Podence, qui venait de recevoir un carton jaune. Les Wolves affronteront en quarts de finale le FC Séville. Vainqueurs 3-0 à l'aller, les Suisses du FC Bâle ont validé leur billet pour le Final 8 après une nouvelle victoire (1-0) sur les Allemands de l'Eintracht Francfort. Bâle affrontera en quarts le Shakhtar Donetsk, tombeur de Wolfsburg mercredi. Plus tôt dans la soirée, le FC Séville, quintuple vainqueur de l'épreuve, s'était imposé 2-0 contre l'AS Rome. Le match aller n'ayant pas pu se dérouler en raison de la pandémie de coronavirus, c'est sur une seule rencontre, disputée sur terrain neutre, que ce huitième de finale s'est joué. Simultanément, le Bayer Leverkusen s'est aussi qualifié pour les quarts en éliminant les Rangers. Après avoir déjà remporté l'aller 3-1, les Allemands se sont imposés 1-0 grâce à un but de l'attaquant français Moussa Diaby (51e). Le Bayer défiera l'Inter de Romelu Lukaku pour une place dans le dernier carré. Mercredi, le FC Copenhague, le Shakhtar Donetsk, l'Inter et Manchester United se sont qualifiés pour les quarts de finale, prévus les 10 et 11 août et tous disputés sur terrain neutre en Allemagne. Ces 8e de finale de l'Europa League marquent le retour de la Coupe d'Europe après cinq mois d'interruption causée par le coronavirus. Après les 8e de finale, l'Europa League se poursuivra avec un Final 8 qui aura lieu en Allemagne du 10 au 21 août, à huis clos. (Belga)