European Film Awards 2020 - La coproduction belge "Josep" sacrée meilleur film d'animation

La coproduction belge "Josep" a remporté le prix du meilleur film d'animation lors de la 33e édition des European Film Awards, a annoncé l'organisation vendredi soir.Le film d'animation du réalisateur Aurel est une coproduction belge, française et espagnole, dont la société Lunanime, en partie basée à Gand, est coproductrice. L'histoire plonge le spectateur dans un camp de réfugiés ayant fui la dictature de Franco vers la France, en 1939. Séparés par des barbelés, un gardien et un républicain espagnol, Josep Bartoli, se lient d'amitié. Les films "Calamity" de Rémi Chayé, "The Nose or the Conspiracy of Mavericks" d'Andreï Khrzhanovski et "Klaus" de Sergio étaient en lice dans la même catégorie. Le long métrage français "Un Triomphe" du réalisateur Emmanuel Courcol a pour sa part été élu meilleure comédie européenne. Au vu de la crise sanitaire, la 33e édition des European Film Awards se déroule cette année sous forme d'une série d'événements virtuels organisés du 8 au 12 décembre et produits depuis le siège de la European Film Academy, à Berlin, sans public dans la salle. (Belga)

