European Le Mans Series - Victoire du Team WRT aux 4H du Red Bull Ring, Ugo de Wilde et Ulysse De Pauw 3e en LMP3

L'Oreca de l'équipe belge WRT a remporté ce dimanche les 4 Heures du Red Bull Ring, à Spielberg en Autriche, avec l'équipage Louis Déletraz/Robert Kubica/Yifei Yé (Sui/Pol/Chi). En LMP3, le Bruxellois Ugo de Wilde et le Gréziens Ulysse De Pauw ont terminé 3e de cette deuxième manche de l'European Le Mans Series.L'équipe WRT réalise pour l'instant un sans-faute dans sa première campagne en European Le Mans Series, le championnat européen d'endurance. Après avoir remporté la manche d'ouverture à Barcelone le 18 avril, l'Oreca-Gibson du trio Déletraz/Kubica/Yé a récidivé ce dimanche en s'imposant aux 4 Heures du Red Bull Ring. Parti depuis la 5e place sur la grille de départ, l'équipage a pris les commandes de la course à 1h15 du drapeau à damier avant de résister à la pression de l'Aurus 01 de G-Drive Racing de Colapinto/de Vries/Rusinov, deuxième à 21 secondes. Le podium de cette épreuve disputée en partie sous la pluie a été complété par l'Aurus 01 de Falb/Andrade/Mehri. Avec cette victoire, WRT consolide son leadership au championnat. Du côté des pilotes belges engagés, le Bruxellois Ugo de Wilde et le Grézien Ulysse De Pauw, dont c'était la première apparition, se sont aussi illustrés avec l'Allemand Martin Hippe (Ligier-Nissan). Les deux anciens pilotes de monoplace sont parvenus à remonter de la 16e à la 3e position de la catégorie LMP3, remportée par la Ligier de Maulini/Bell/Kruetten. Grâce à ce résultat, Ugo De Wilde occupe la deuxième place du championnat. Aussi engagé en LMP3, Tom Cloet a dû abandonner sur la Duqueine Racing Expérience des frères Hauser. La troisième manche de la compétition est programmée au Castellet, en France, du 4 au 6 juin. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.