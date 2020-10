Alex de Minaur a rejoint le Français Ugo Humbert (ATP 38) en finale du tournoi de tennis ATP 250 d'Anvers, épreuve sur surface dure dotée de 394.800 euros. Samedi, dans une Lotto Arena privée de spectateurs, l'Australien de 21 ans, 29e joueur mondial, s'est joué du Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 20), 29 ans, 7-6 (7/4), 6-7 (3/7), 6-4. La rencontre a duré 2 heures et 48 minutes.Les deux joueurs ont perdu deux fois chacun leur service dans le premier set, qui s'est poursuivi jusqu'au jeu décisif, où De Minaur a rapidement pris le large, pour mener 5/0 et empocher la première manche 7/4. Dans le deuxième set, Dimitrov a fait le break pour mener 2-3. Mais De Minaur a su réagir pour revenir à 4-4. A nouveau, le jeu décisif était nécessaire pour s'adjuger la manche. Dimitrov s'y montrait intraitable, se portant sur le 0/6 puis 3/7. Le match restait tout aussi équilibré dans le troisième set. Un break de De Minaur était annulé dans la foulée par Dimitrov (4-4). Mais l'Australien réussissait un nouveau break pour mener 5-4, s'offrant l'opportunité de servir pour le gain du match. Il concrétisait sa seconde balle de match (6-4) pour se hisser en finale, la septième de sa carrière. De Minaur visera son quatrième titre sur le circuit ATP, son premier de la saison. L'an passé, il s'était imposé à Sydney, Atlanta et Zhuhai. L'Australien rencontrera en finale le Français Ugo Humbert (ATP 38), 22 ans, venu à bout dans l'autre demi-finale du Britannique Daniel Evans (ATP 35), 30 ans. Humbert visera un deuxième sacre, après celui conquis à Auckland en début d'année. Ce sera le premier duel entre les deux jeunes joueurs. Le vainqueur succèdera au palmarès à Andy Murray. (Belga)