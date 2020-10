Pour le premier match de son histoire dans le tableau final d'un tournoi ATP, Zizou Bergs (ATP 528) s'est qualifié pour le deuxième tour de l'European Open, le tournoi ATP 250 d'Anvers. Le Limbourgeois a réalisé un exploit retentissant face à l'Espagnol Albert Ramos-Vinolas (ATP 45) en s'imposant en deux sets 7-5, 7-5 en 1h42.Poussé par le public anversois, Bergs, 21 ans, réalisait une entame de match parfaite en remportant ses deux premiers jeux de service et en transformant une balle de break pour mener 3-0. Ramos-Vinolas faisait ensuite parler son expérience pour revenir à 3-3. Un retour qui ne perturbait pas le natif de Lommel qui jouait sans complexe pour s'offrir la première manche: 7-5. Ayant hérité de la wildcard de Ruben Bemelmans, forfait à cause d'un test positif au coronavirus, Bergs poursuivait sur sa lancée en début de deuxième set pour mener 2-0 mais son adversaire répondait en remportant quatre jeux consécutifs. Le Limbourgeois ne se laissait pas abattre et revenait à 5-5. Comme dans le premier set, Bergs passait devant à 6-5 avant de remporter le match sur le service de l'Espagnol. Au deuxième tour, il affrontera le Russe Karen Khachanov (ATP 16), troisième tête de série. (Belga)