Thomas Detry et Thomas Pieters ont respectivement terminé aux 48e et 62e places finales du BMW PGA Championship, épreuve de l'European Tour de golf, dotée de 7 millions de dollars et disputée sur les greens de Wentworth à Virgina Water, dimanche en Angleterre. L'Anglais Tyrrell Hatton, 15e joueur, s'est imposé sur le parcours de Wentworth.Dimanche, Detry a signé sa meilleure journée du tournoi en jouant en 69, soit trois coups sous le par, après deux eagles, trois birdies et quatre bogeys. Le Bruxellois de 27 ans a terminé à la 48e place avec 288 coups, soit 19 de plus que Hatton. Quant à Pieters, il a lui connu sa moins bonne journée. L'Anversois a dû se contenter d'une carte de 77 coups (+5) après trois birdies, deux bogeys, un double bogey et même un quadruple bogey, enregistré au trou N.17. Pieters a terminé à la 62e place avec 293 coups. C'est la 5e victoire sur le circuit européen pour Hatton, membre de l'équipe d'Europe de Ryder Cup. Cela va lui permettre de rentrer lundi, pour la première fois de sa carrière, dans le top 10 mondial, deux jours avant son 29e anniversaire. - Classement final du PGA Championship: 1. Tyrrell Hatton (Ang) -19 (66-67-69-67) 2. Victor Pérez (Fra) -15 (69-66-70-68) 3. Patrick Reed (USA) -14 (70-68-68-68) . Andy Sullivan (Ang) -14 (71-69-69-65) 5. Ian Poulter (Ang) -13 (69-70-68-68) 6. Eddie Pepperell (Ang) -12 (67-70-70-69) 7. Matthew Fitzpatrick (Ang) -11 (67-65-76-69) . Joachim B. Hansen (Dan) -11 (68-67-70-72) . Renato Paratore (Ita) -11 (73-69-68-67) 10. Martin Kaymer (All) -10 (73-68-69-68) ... 48. Thomas Detry (Bel) 288=72-71-76-69 62. Thomas Pieters (Bel) 293=72-71-73-77 (Belga)