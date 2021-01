Thomas Pieters et Nicolas Colsaerts joueront les deux derniers tours du Championnat d'Abou Dhabi, le tournoi de golf de l'European Tour, doté d'un budget de 8 millions de dollars, qui se déroule sur le parcours de golf Eagle dans l'Émirat du golfe persique.Pieters, qui était encore blessé à la main il y a peu, a effectué un deuxième tour en 71 coups, un coup sous le par. L'Anversois a réussi trois birdies et deux bogeys. Avec son score total de 140, soit quatre sous le par, le quadruple vainqueur sur l'European Tour a perdu sept places et se trouve 22e après deux tours. Au classement, le 81e joueur mondial compte sept coups de plus que Tyrrell Hatton. L'Anglais de 29 ans, qui a remporté la saison dernière l'Arnold Palmer Invitational (PGA Tour) et le BMW Championship (European Tour), devance d'un coup l'Espagnol Rafael Cabrera Bello. Nicolas Colsaerts s'est également qualifié pour la phase finale. Comme Pieters, le Bruxellois de 38 ans a rendu une 2e carte de 71, après cinq birdies et trois bogeys. Il a gagné onze places, ce qui lui permet de partager la 50e place. Detry a terminé son tournoi. Après un premier tour de 74 coups, qui ne l'a classé qu'à la 100e place, il a complètement raté son départ au deuxième tour. Avec deux double bogeys lors des trois premiers trous, il a été relégué au bas du classement. Detry a rentré deux birdies, mais a également dû accepter deux bogeys. Il a bouclé son parcours en 76 coups. Il terminer à la 119e place ex aequo. Tout comme lors du premier tour, retardé jeudi par le brouillard, et qui s'est achevé vendredi matin, beaucoup de joueurs ont dû terminer leur deuxième tour samedi matin, en raison de l'obscurité vendredi soir. . (Belga)